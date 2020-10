Le champion hongrois de voitures de tourisme en 2019, et nouveau venu en WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020, a provoqué le drapeau rouge de la première séance d'essais libres lorsqu'il est sorti de la route au virage 2 au volant de sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport.



"La voiture était bien réglée, j'ai essayé d'attaquer et j'ai essayé de trouver la limite", explique ce dernier. "A un moment donné, j'étais trop rapide dans le dans le virage 2 et je n'ai pas pu contrôler la voiture à la sortie du virage, et j'ai heurté le mur à l'intérieur et finalement il n'y a pas de gros dégâts sur la voiture. Maintenant nous nous concentrons sur les EL2".



Kismarty-Lechner est ici en photo à droite avec son coéquipier Bence Boldizs