Après avoir marqué des points lors de ses débuts sur la Nürburgring Nordschleife le mois dernier, Gábor Kismarty-Lechner, nouveau venu en WTCR – FIA World Touring Car Cup, sera de retour sur le Slovakia Ring ce week-end, sur un terrain légèrement plus familier.

Kismarty-Lechner a couru ponctuellement sur le circuit slovaque au cours de sa carrière et sa connaissance du circuit l'aidera à poursuivre son apprentissage du WTCR.



"Je savais que l'enfer vert [Nürburgring Nordschleife] serait difficile mais je suis plus que satisfait de mes résultats", a-t-il déclaré. "Maintenant, nous nous tournons vers le Slovakia Ring."



Kismarty-Lechner fait partie du trio CUPRA de l'équipe Zengő avec Mikel Azcona et Bence Boldizs.