Kristensen, légende du sport automobile, aidera à trouver un successeur à Dupont en WTCR

La quête est lancée pour trouver le prochain jeune talent belge à suivre les traces de Denis Dupont - et la légende des 24 Heures du Mans, Tom Kristensen, ambassadeur d’Eurosport, fera partie du panel de sélection.

Dupont en est à sa deuxième saison en tant que pilote de l'équipe nationale RACB. Après avoir participé à la série TCR Benelux en 2017, il a pris part au WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, série promue par Eurosport Events, en 2018 avec le soutien de l'équipe nationale RACB créée par la fédération belge de sport automobile pour soutenir les jeunes talents.



Alors que le processus de sélection est en cours pour trouver le prochain lauréat, qui gagnera un volant dans une Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, l'ancien pilote d'usine Audi, Tom Kristensen, a été confirmé comme membre du jury avec Marc Duez, Bas Leinders et le directeur d'équipe du RACB National, Geoffroy Theunis.



"C'est un grand honneur pour l'équipe nationale du RACB, mais c'est aussi une grande marque de confiance de la part d'Audi Sport de pouvoir compter sur la présence et l'expertise de Tom Kristensen à cette occasion", a déclaré Theunis.



Kristensen a ajouté: “Le programme permet à chacun d'entrer dans le monde du sport automobile sans aucune expérience préalable et sans budget. J'aurais été très heureux d'avoir une telle opportunité au début de ma carrière. "



Les candidats doivent être de nationalité belge et être nés entre le 1er janvier 1993 et ​​le 1er janvier 2003. Une fois qu'ils auront payé leurs frais d'inscription de 10 €, ils prendront part à une série de séances de simulateur en septembre. Les pilotes les plus rapides intégreront ensuite le processus de sélection avant que le vainqueur d’une saison au TCR Benelux en 2019 sera annoncé en novembre.



Pendant ce temps, Dupont poursuivra son aventure en WTCR OSCARO avec l'équipe nationale RACB lors de la course WTCR de China-Ningbo du 28 au 30 septembre.

The post Kristensen, légende du sport automobile, aidera à trouver un successeur à Dupont en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.