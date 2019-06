Kristofferson : le maître du tour joker du peloton

Il sera peut-être nouveau-venu à Vila Real et ne comptera que cinq meetings de WTCR OSCARO à son actif mais le pilote Volkswagen SLR Johan Kristoffersson est un maître du tour joker.

Le Suédois est un double champion du monde FIA de Rallycross et a eu l'habitude de gérer des tours Joker car ils sont obligatoires dans toutes les épreuves WRX. Le Suédois s'est confié avant la WTCR Race of Portugal.



En quoi votre expérience vous aidera-t-elle ?

"Vous n'avez pas la même confiance en vous car l'évolution de cette section est différente de celle du reste du circuit. L'adhérence, le point de freinage sera différent. Mais comparé au rallycross où vous n'avez que quatre tours pour le pratiquer, à Vila Real, il y aura beaucoup de temps pour le faire lors des essais libres, il est donc important de ne pas trop l'analyser."



Etes-vous un fan du concept en lui-même ?

"J'aime vraiment ça, surtout sur un circuit en ville où ça peut vraiment faire une différence. Si vous ratez votre départ ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez utiliser le tour 'joker' comme un outil de dépassement. Mais en plus de l'utiliser comme outil d'attaque, vous pouvez l'utiliser comme outil de défense. Ça dépend de votre rythme."



Quel est votre processus de prise de décision pour prendre le "joker" ?

"Il y a tellement de solutions différentes. J'ai de l'expérience en rallycross, mais en course, il y a davantage de dégradation des pneus, alors il vaut peut-être mieux le faire tôt. En outre, si vous êtes coincé dans la circulation, vous devez tenir compte de l'endroit où vous sortirez, si vous serez sur une piste plus claire. C'est un peu comme un arrêt au stand."



Vous vous êtes déjà trompé sur un tour "joker" ?

"Une fois, je me suis trompé parce que si j'ai oublié de le prendre, j'ai eu une pénalité de 30 secondes au Portugal en 2017. C'était un peu le bazar, alors la meilleure remarque que je puisse faire est de m'assurer que vous le fassiez !"



Et y a-t-il eu une fois où vous en avez vraiment profité ?

"La première course mondiale de RX que j'ai gagnée, au Portugal en 2015, j'ai gagné parce que j'avais une bonne stratégie sur le tour 'joker'. Je l'ai fait au premier tour et c'était la clé de la victoire pour moi."

