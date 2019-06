Johan Kristoffersson aura sa première chance de prendre le départ en tête de la #WTCR2019SUPERGRID lorsqu'il s'alignera en pole position DHL pour la Course 2 au Nürburgring Nordschleife samedi.

Kristoffersson, double vainqueur du Championnat du Monde de Rallycross de la FIA, a terminé la deuxième qualification de la WTCR Race of Germany hier soir à une très importante 10e position, ce qui lui donne la possibilité de s'élancer de la première place sur la grille inversée de la Course 2.



Le Suédois Kristoffersson est le deuxième pilote Volkswagen Golf GTI TCR SLR à prendre le départ depuis la pole position après que Rob Huff a réalisé la même performance lors de la Course 2 de la WTCR Race of Slovakia.



De son côté, le Finlandais Antti Buri rejoindra Kristoffersson sur la première ligne de la Course 2 en Allemagne au volant de son Audi RS 3 LMS de l'équipe AS Motorsport.

The post Kristoffersson a sa première chance de se porter aux avant-postes en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.