Kristoffersson donne la priorité à l’apprentissage en WTCR

Johan Kristoffersson compte apprendre autant que possible lors des trois derniers rendez-vous de sa première saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le Suédois est arrivé en WTCR / OSCARO fort de ses deux titres mondiaux en FIA World Rallycross mais en ne connaissant que deux des dix circuits au calendrier, le Hungaroring et la Nordschleife du Nürburgring, où il a remporté sa première victoire dans le championnat en juin dernier.



“J'ai commencé la saison avec l'objectif d'apprendre les circuits ainsi que de comprendre les courses et comment obtenir les meilleurs résultats possibles, tout en essayant de vraiment prendre de l'expérience pour les courses à venir et l'année prochaine,” déclare le pilote Sébastien Loeb Racing. “Quand je me rends sur un circuit pour la première fois, je devrais me sentir mieux préparé parce que la majeure partie de la saison est passée, mais je repars tout le temps de zéro car tous les circuits restants me sont nouveaux ; il s'agit donc de les apprendre du mieux possible et de prendre de l'expérience pour l'avenir.”



Bien qu'il ne connaisse généralement pas les circuits, Kristoffersson prend du plaisir en WTCR / OSCARO. “Les challenges sont ce que nous aimons tous et rendent le succès encore plus agréable, comme quand on s'impose au Nürburgring,” ajoute-t-il. “C'est encore mieux de gagner quand on sent qu'on a eu des difficultés et qu'il a fallu se battre. Mais je prends vraiment du plaisir et j'espère que tout le travail accompli portera ses fruits à l'avenir.”



Prochain rendez-vous pour Kristoffersson et ses rivaux en WTCR / OSCARO : la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, du 25 au 27 octobre.

