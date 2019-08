Kristoffersson espère voler comme son héros McRae en Finlande

Johan Kristoffersson, vainqueur de course en WTCR OSCARO, passera sur une autre Volkswagen Polo à l'occasion de ses grands débuts sur le Rallye de Finlande dans le cadre du Championnat du monde des rallyes WRC cette semaine.

Si le pilote du Sébastien Loeb Racing n'est pas étranger au rallye avec neuf départs en Polo GTI R5, ce sera la première apparition du Suédois sur cette épreuve mythique sur gravier, à haute vitesse.



"Les gens qui l'ont déjà fait disent que c'est le meilleur rallye du monde si vous avez confiance en la voiture. Sinon, c'est le pire des rallyes", a déclaré Kristoffersson, qui a remporté une victoire décisive en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sur le Nürburgring Nordschleife en juin au volant d'une Golf GTI TCR. "Nous avons eu une très bonne et fructueuse journée [d'essai] [lundi]."



Le père de Kristoffersson, Tommy Kristoffersson, ancien champion de rallye, dirige l'équipe Volkswagen Dealerteam BAUHAUS de son fils. Il ajoute : " Nous n'avons aucune attente de résultats et de points. J'espère que Johan n'essaiera pas de battre des records du monde immédiatement. Mais je sais aussi ce qui se passe quand il est sur la ligne de départ."



Lors d'une interview avant les vacances d'été du WTCR / OSCARO, Johan Kristoffersson a cité Ayrton Senna et Colin McRae comme ses deux héros du sport automobile. "Senna est Senna, cela se passe de tout commentaire," dit-il. "Colin McRae était si spectaculaire, c'était quelque chose de spécial à regarder."



La légende du rallye McRae n'a jamais gagné le Rallye de Finlande, mais y est monté sur deux podiums en neuf départs.

