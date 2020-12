Johan Kristoffersson a indiqué que sa saison de course en WTCR - FIA World Touring Car Cup a fait de lui "un pilote meilleur et plus complet".

Kristoffersson a fait partie de la légendaire #WTCRSUPERGRID en 2019 au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing après avoir changé de discipline en tant que champion du monde de Rallycross FIA en titre.



Il a remporté trois victoires, dont sa troisième et dernière lors de la WTCR Race of Malaysia en 2019, depuis une incroyable 22e place sur la grille de départ.



Mais après avoir remporté les honneurs en tant que pilote Rookie, il est revenu au Championnat du monde de rallycross de la FIA en 2020 et a remporté un troisième titre pour le compte de son équipe familiale.



S'exprimant lors de la conférence de presse de remise des prix de la FIA hier, Kristoffersson a déclaré qu'il était "un pilote plus complet et meilleur" lorsqu'il est revenu au WRX après son passage en WTCR.



"Bien sûr, ce fut une décision difficile [de quitter le World Rallycross], j'ai vraiment aimé le rallycross, j'ai gagné deux championnats d'affilée", a déclaré Kristoffersson. "J'ai beaucoup appris en 2019 [en WTCR]. C'était une bonne année".