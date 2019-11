Kristoffersson meilleur de ceux qui découvraient Macao en WTCR, mais il espérait mieux

Johan Kristoffersson a été le meilleur des “rookies de Macao” à la WTCR Race of Macau – mais il était quelque peu déçu lorsqu'il est rentré en Suède.

Le pilote SLR Volkswagen s'est classé 11e en Course 1, cinquième en Course 2 et quatrième en Course 3 pour ses premiers tours de roue sur le légendaire Circuito da Guia.



“Je dois me satisfaire de ce résultat,” a déclaré le double champion FIA World Rallycross. “Pour mon premier essai à Macao, marquer 40 points, c'est incroyable. Mais il y avait davantage à donner, surtout lors des deux dernières courses et certainement dans la partie étroite et délicate de la piste.”



“J'étais très confiant à cet endroit, j'osais m'approcher des murs et des barrières, mais dans les longues lignes droites, nous n'arrivions pas à utiliser l'aspiration comme nous le voulions.”



“Juste après la dernière course, j'étais un peu déçu de ne pas avoir atteint le podium. J'aurais adoré ramener une coupe à la maison. Mais après tout, c'était un week-end mémorable en Asie. J'ai pris un grand plaisir à rouler sur cette piste. J'ai adoré y courir et j'ai fini meilleur rookie.”



Kristoffersson, pour sa première saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, est 11e du championnat sur la #RoadToMalaysia, qui accueillera la super-finale du 12 au 15 décembre.

