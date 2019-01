Kristoffersson paré pour la bataille en WTCR

Johan Kristoffersson ne lâchera rien lors de ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au Maroc début avril.

Kristoffersson n'a l'expérience que de deux des 10 circuits inscrits au programme du WTCR / OSCARO en 2019. Il aura donc une phase d'adaptation au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.



Mais il compte tirer le meilleur parti des qualités de combat qu’il a démontrées par le passé, et qui lui ont permis de remporter le Championnat du Monde FIA ​​de Rallycross deux saisons consécutives, lorsqu’il rejoindra le # WTCR2019SUPERGRID en tant que l’un des sept vainqueurs de titre mondial FIA.



«Cette saison apportera sans nul doute des changements et en même temps de grandes opportunités pour moi», a déclaré le Suédois Kristoffersson, également vainqueur à deux reprises du Championnat scandinave de voitures de tourisme. «Ce n’est pas tout nouveau, comme j’avais piloté dans la série TCR auparavant, et je dirais que je ne m'en étais pas mal sorti".



«Mais arriver en WTCR cette saison est quelque chose de fort. Je m'attends à une compétition de très haut niveau avec tous les champions du monde d'un côté et de nombreux jeunes pilotes talentueux de l'autre. Mais ne pensez pas que je vais éviter de prendre part à la bagarre. C’est ce que j’adore lorsque je cours, et c’est ce que j’ai fait ces deux dernières années en WRX. »



La WTCR Race of Morocco accueillera la manche d'ouverture de la saison WTCR / OSCARO 2019 du 5 au 7 avril.



Découvrez qui d'autre est sur le # WTCR2019SUPERGRID en cliquant

