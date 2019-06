Johan Kristoffersson reviendra sur la Nordschleife du Nürburgring en vainqueur après sa victoire au Gästabudstrofén Rally dans sa Suède natale le week-end dernier.

Kristoffersson, l'un des pilotes les plus polyvalents du sport automobile, participe au Championnat de Suède des Rallyes en parallèle à sa première saison dans le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO qu'il dispute sur une Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.



Co-piloté par Stig-Rune Skjærmoen, le double champion du monde FIA de Rallycross était au volant d'une Volkswagen Polo GTI R5 pour le rallye tout terrain autour de Nyköping et a remporté la victoire avec 11 des 12 meilleurs temps de spéciale.



"C'était ma première victoire lors d'un rallye sur gravier, donc nous pouvons le faire maintenant ", a déclaré le membre de la #WTCR2019SUPERGRID. "Nous avons décidé d'opter pour un pneu plus dur, ce qui s'est avéré être le bon choix. Une bonne préparation et le travail acharné de l'équipe a porté ses fruits - nous en sommes très reconnaissants."



Kristoffersson, qui aborde la WTCR Race of Germany sur la dynamique de sa course à Zandvoort où il a décroché pour la première fois un podium dans la série, a déjà couru sur la Nordschleife du Nürburgring à deux reprises. En 2011, il a participé à une course d'endurance VLN set a également participé à la Coupe du monde de Porsche Carrera la même année.



Photo : Volkswagen Motorsport

The post Kristoffersson remporte une victoire à domicile et revient sur la Nordschleife pour le WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.