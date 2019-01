Kristoffersson, rookie en WTCR et déjà victorieux en 2019

Johan Kristoffersson, qui effectuera ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette saison, a déjà décroché une victoire en 2019.

Le week-end dernier, Kristoffersson s'est associé à Tom Kristensen pour remporter la Coupe des Nations lors de la Race Of Champions à Mexico.



Sous la bannière de l'équipe nordique, le Suédois Kristoffersson et le Danois Kristensen ont battu le duo de l'équipe allemande composée de Mick Schumacher et Sebastian Vettel.



Kristoffersson, deux fois champion du monde de rallycross FIA, pilotera une Volkswagen Golf TCR sous les couleurs du Sébastien Loeb Racing dans le cadre du WTCR / OSCARO en 2019.



Kristensen, légende des 24 Heures du Mans, est ambassadeur du sport automobile chez Eurosport et président de la commission des pilotes de la FIA.

