Lors de son traditionnel lancement de saison, qui s'est tenu sur internet plus tôt dans la journée, Honda Racing a renouvelé son engagement à soutenir son programme client dans la Coupe du monde des voitures de tourisme WTCR - FIA en annonçant son quatuor de pilotes pour 2021.



Pour la troisième saison consécutive, Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro et Attila Tassi peuvent compter sur le soutien de Honda Racing alors qu'ils viseront les premières places au volant de leur Civic Type R TCR équipée par Goodyear. Représentant les entités ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et ALL-INKL.DE Münnich Motorsport en 2020, les quatre hommes ont tous mené des courses et sont montés sur le podium en WTCR, Girolami, Guerrieri et Monteiro s'étant imposés dans la série.



L'annonce de Honda est une preuve supplémentaire de la confiance que le constructeur japonais conserve dans son quatuor et dans le championnat WTCR du promoteur Eurosport Events.



Xavier Gavory, le directeur du WTCR, a salué la confirmation des quatre premiers pilotes qui tenteront de prendre la couronne du roi du WTCR Ehrlacher en 2021.



"Avec Néstor, Esteban, Tiago et Attila, le WTCR a non seulement la chance de compter sur des pilotes de haut niveau, mais aussi quatre grands ambassadeurs de la marque et de sa division client, et du WTCR en général. En tant que vainqueurs de plusieurs courses, la capacité de Néstor et Esteban est évidente. Attila était l'un des 13 pilotes de 25 ans ou moins à participer au WTCR la saison dernière et nous sommes impatients de voir sa progression se poursuivre en 2021. Tiago est un pilote qui n'a pas besoin d'être présenté. Il a signé un podium en Formule 1, des victoires en WTCC et WTCR, mais c'est aussi un héros des temps modernes qui a montré son incroyable courage et sa détermination à reprendre la compétition après avoir subi de graves blessures à la tête et au cou lors d'un accident en essai en 2017".



Néstor Girolami (Argentine) :"Il y a eu des hauts et des bas pour moi lors de la saison WTCR 2020, mais dans l'ensemble, ce fut une année solide et je suis heureux du niveau de compétition que j'ai pu montrer à chaque manche. Gagner la première course de la saison et établir un nouveau record de la pole position au Nürburgring ont été deux grands moments forts et qui montrent que je peux être un leader, alors j'entame ma troisième année en tant que pilote Honda Racing avec la certitude que je peux me battre pour le championnat".



Esteban Guerrieri (Argentine) :"La prolongation de cette relation avec Honda est un sentiment fantastique, en particulier après une nouvelle campagne forte en 2020 malgré tous les défis que l'année a présentés. Globalement, nous espérons que les choses seront très différentes en 2021 par rapport à l'année dernière, mais une chose que nous espérons conserver, c'est notre compétitivité. Nous avons prouvé à chaque saison jusqu'à présent que nous sommes capables de nous battre pour le titre, nous sentons naturellement que nous pouvons à nouveau le viser en 2021".



Tiago Monteiro (Portugal) :"Je suis absolument ravi de poursuivre ma relation avec Honda pour ce qui sera une dixième année. C'est la plus longue période que j'ai passée au service d'une marque dans ma carrière et cette étape prouve que nous avons construit une excellente relation durant cette période. L'année dernière a été très difficile, mais les défis font partie de ce sport et nous nous sommes montrés à la hauteur pour les affronter et les surmonter. Ces moments plus difficiles n'ont fait que nous motiver à remporter plus de succès cette saison dans le cadre de cette équipe Honda Racing incroyablement forte".



Attila Tassi (Hongrie) :"C'est un grand plaisir d'être un pilote Honda Racing en WTCR pour une troisième année consécutive ; je suis fier du potentiel que Honda voit en moi. J'étais heureux des progrès que j'ai réalisés en 2020, en marquant mes premiers podiums, et de la façon dont je me suis intégré à mon entourage. Pour 2021, j'espère pouvoir faire un nouveau grand pas en avant et montrer le rythme que j'ai pu afficher de façon encore plus régulière".



Honda Racing annoncera en temps utile les détails des équipes qui aligneront Girolami, Guerrieri, Monteiro et Tassi pendant la saison WTCR 2021. Yann Ehrlacher a remporté le titre WTCR 2020 au volant d'une Lynk & Co 03 TCR de l'équipe Cyan Racing chaussé de pneus Goodyear.