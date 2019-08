La bataille pour le titre en WTCR reste ouverte, indique le leader du championnat Guerrieri

Esteban Guerrieri n'a aucun doute quant au fait que la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO reste ouverte alors que 12 courses restent à disputer.

Le pilote du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, motorisé par Honda, est en tête du classement avec 24 points d'avance sur Norbert Michelisz à l'approche de la première étape asiatique de la série.



Mais avec un maximum de 340 points à prendre, Guerrieri s'attend à une bataille difficile entre la WTCR Race of China du mois prochain et la WTCR Race of Malaysia du 13 au 15 décembre.



"Je ne sous-estimerais aucun de mes adversaires", a déclaré l'Argentin. "Ils sont tous là et ils ont tous gagné des courses, tous, et la différence est minime. Mais il vaut mieux être poursuivi que poursuivre ses adversaires."



"Mon but est d'être là pour être prêt à me battre dans la dernière course pour le grand trophée. J'espère que nous pouvons être dans cette position et le fait d'être les premiers en ce moment nous dit que nous avons fait du très bon travail jusqu'à maintenant. Mais beaucoup de petits détails peuvent vous donner la chance de vous battre dans la dernière course pour le titre."



La WTCR Race of China se déroulera au Ningbo International Speedpark du 13 au 15 septembre.

