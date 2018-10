Les pilotes du top 3 du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO qui se rendent à Wuhan ce week-end s'attendent à ce que plusieurs de leurs rivaux rejoignent la course au titre, le leader du championnat Gabriele Tarquini prédisant que rien ne sera décidé avant le dernier virage de la saison.

Tarquini aborde la WTCR Race of China-Wuhan (5-7 octobre), devançant Thed Björk de huit points et Yvan Muller un point plus loin, de faibles écarts qui reflètent l'intensité de la lutte pour le championnat.



Après sa deuxième place dans la course 3 à la course WTCR de China-Ningbo le week-end dernier, Tarquini demeure tout de même convaincu que la bataille pour le titre ne sera pas une course à trois entre lui, Björk et Muller.



"Il reste neuf possibilités de marquer beaucoup de points, soit plus de 80 par week-end", a déclaré le pilote du BRC Racing Hyundai. "Mais nous ne serons pas seulement trois à jouer le titre. D'autres peuvent nous rejoindre et jouer leur carte à fond jusqu'au dernier virage de la dernière course. ”



Björk, le champion du monde FIA ​​des voitures de tourisme en 2017, est fermement en lice dans la course au titre avec son doublé à Ningbo. Il s’attend à une bataille ouverte pour le championnat: «C’était vraiment bien pour moi de remonter. Même si Gabriele et moi sommes proches, d'autres nous rattraperont. Il sera peut-être difficile de rester dans ce groupe, ça va se resserrer. "

The post La bataille pour le titre sera livrée jusqu’au dernier virage, selon le leader du WTCR Tarquini appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.