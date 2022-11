Les billets sont en vente pour la WTCR Race of Saudi Arabia, l'étape finale et décisive du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'événement, qui se déroulera sur le circuit de Jeddah Corniche du 25 au 27 novembre, promet d'offrir de l'action en piste.Après les qualifications, qui auront lieu à 18h30, heure locale, le samedi 26 novembre, la course 1 commencera à 19h45 le dimanche 27 novembre et devrait tenir les fans en haleine pendant 30 minutes et un tour. La course 2 débutera à 22h15 et les pilotes seront en action pendant 25 minutes et un tour.Les vainqueurs du WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les pilotes et les équipes seront désignés au cours du week-end.Les billets sont en vente sur https://tickets.saudimotorsport.com/en au prix de 50 SAR pour tout le week-end. Les enfants de moins de 10 ans ne paient pas.