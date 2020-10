“ Ce circuit est un de mes favoris” , dit Berthon, qui s’est imposé pour la première fois en WTCR au Slovakia Ring le week-end dernier. “Dans le passé, j’ai toujours été chanceux ici, mais on verra. Du fait de notre bonne performance en qualification [en Slovaquie], nous avons un peu plus de poids en Hongrie et ça va être un gros désavantage. Bien sûr, nous ne pensons pas être rapides, mais nous allons travailler pour minimiser cela.”

Berthon est quatrième du championnat avant le week-end de la WTCR Race of Hungary, après être devenu le TAG Heuer Most Valuable Driver pour avoir inscrit le plus de points sur l’ensemble des trois courses en Slovaquie. Ses équipiers Tom Coronel et Gilles Magnus sont respectivement deuxième et troisième de la course au titre.