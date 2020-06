-

La recherche est en cours pour trouver un nouveau pilote sur une Lynk & Co 03 TCR en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'équipe suédoise Cyan Racing, filiale de Cyan Performance, recherche un candidat approprié pour remplacer Andy Priaulx, qui a annoncé hier qu'il se retirait pour se consacrer à la carrière prometteuse de son fils Sebastian dans le sport automobile.



"Nous devons simplement nous intéresser aux nouveaux pilotes et analyser le marché", a déclaré Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan. "Heureusement pour l'équipe et Lynk & Co, c'est un marché d'équipe. Il y a plus de pilotes disponibles que de championnats et d'équipes. Je pense que nous allons nous en sortir, mais [Andy] a fait un super boulot l'année dernière, alors j'espère que nous pourrons trouver quelqu'un qui pourra lui succéder dignement".



Découvrez comment la recherche de pilote bat son plein chez Cyan Lynk & Co et comment Priaulx a annoncé son départ en regardant le premier épisode de la saison 2 deChallenge the World, qui se déroule dans les coulisses de Cyan Racing.

WTCR Hyundai mise sur quatre futurs talents du WTCR pour son programme junior IL Y A 20 HEURES

The post La chasse au nouveau pilote WTCR est lancée chez Lynk & Co appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Les donations des pilotes WTCR désormais mis aux enchères pour #RaceAgainstCovid IL Y A UN JOUR