Eurosport Events, le promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup, se réjouit de compter la confirmation de l'implication sur le long terme de Honda, le constructeur japonais s'apprêtant une nouvelle fois à fournir la Civic Type R Limited Edition en tant que voiture de sécurité officielle du WTCR.

C'est la deuxième année consécutive que Honda est le partenaire officiel de la voiture de sécurité de la série, ce qui signifie que Honda restera à l'avant-garde de la sécurité et de la compétition au cours de ce qui sera la 10e saison consécutive au cours de laquelle le constructeur japonais et ses équipes clientes participeront au niveau FIA World Touring Car.



La Civic Type R Limited Edition a été l'une des deux nouveautés de la gamme Type R en 2020, aux côtés de la Sport Line, et a été dévoilée au siège de JAS Motorsport, partenaire de longue date de Honda en matière de sport automobile.



Version la plus pure de l'emblématique bicorps réalisée à ce jour, la voiture a été développée dans le respect de la tradition Type R, avec pour objectif principal les performances sur piste.



En plus des caractéristiques qui optimisent les performances sur piste, telles que les jantes en alliage léger 20″ forgé BBS, les disques de frein flottants en 2 parties et les amortisseurs modifiés, l'intérieur dépouillé de l'Édition Limitée contribue à une réduction de poids de 47 kg par rapport à la spécification GT de la Type R.



Elle a conservé le puissant moteur 2,0 litres VTEC Turbo de la Type R, qui développe une puissance maximale de 320 chevaux à 6 500 tr/min et un couple maximal de 400 Nm. La vitesse de 0 à 100km/h (0-62mph) est atteinte en 5,7 secondes.



L'édition limitée est également équipée des mêmes technologies de sécurité active et d'assistance au conducteur qui ont permis à la gamme Civic - qui comprend la Type R standard sur laquelle est basée la Honda Civic Type R TCR - d'obtenir les meilleures notes aux tests Euro NCAP.



Pour 2021, la Type R Limited Edition WTCR Safety Car arborera une livrée inchangée, soutenue par la couleur jaune soleil caractéristique dans laquelle la bicorps à traction avant a été mise à la disposition des clients.



La livrée s'inspire de la philosophie agressive qui sous-tend le véhicule de série et est l'œuvre de l'artiste belge Vanuf, qui a conçu un certain nombre de livrées officielles pour les programmes de voitures de tourisme de Honda.



Xavier Gavory, directeur du WTCR, Eurosport Events, a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux que Honda ait prolongé son engagement en tant que partenaire officiel de la voiture de sécurité du WTCR - FIA World Touring Car Cup avec la Civic Type R Limited Edition pour 2021. La Civic Type R est un choix fantastique en tant que voiture de sécurité officielle, non seulement en raison de son statut d'icône, mais aussi parce que ses qualités - qui incluent son excellente cote de sécurité, son prix abordable et son apparence dynamique - correspondent parfaitement aux principes sur lesquels le WTCR a été établie."

