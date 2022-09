Le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem, dont l'organisation dirige les destinées du WTCR - FIA World Touring Car Cup, a rendu hommage à Sa Majesté, la Reine Elizabeth II.

"C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Son Altesse Royale la Reine Elizabeth II du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.



"La Reine était sans aucun doute l'un des chefs d'État les plus respectés qui aient jamais vécu, et j'adresse mes condoléances, ainsi que celles de toute la communauté de la FIA, à la famille royale et à tous les citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth.



"Le sport automobile, et en particulier la Formule 1, a son cœur au Royaume-Uni, et la famille royale a, au fil des ans, apporté son soutien et son patronage à ce sport. Nous l'en remercions, et les événements qui se dérouleront dans le monde entier ce week-end seront sans aucun doute organisés en l'honneur de sa Majesté."



Photo : FIA.com

