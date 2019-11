La concentration est la clé pour BRC en WTCR

La concentration sera la clé pour BRC Hyundai N Squadra Corse lorsque l'écurie italienne poursuivra sa quête des deux titres WTCR / OSCARO lors des ultimes rendez-vous, à Macao et en Malaisie.

Norbert Michelisz est second du classement général, à six points d'Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), tandis que les efforts collectifs de Michelisz et de son coéquipier Gabriele Tarquini ont replacé BRC Hyundai N Squadra Corse dans la course au titre des équipes.



Ayant conclu la WTCR Race of China avec 37 points de retard sur Cyan Racing Lynk & Co, BRC Hyundai N Squadra Corse se rend à Macao la semaine prochaine à seulement 13 longueurs de l'écurie suédoise.



Et Gabriele Rizzo, directeur du BRC Racing Team, est déterminé à continuer sur la lancée d'une belle performance réalisée à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, où Michelisz a remporté la Course 2 devant Tarquini au troisième rang.



“Dans l'ensemble, nous avons connu un week-end positif à la WTCR Race of Japan,” déclare Rizzo. “Nous avons rebondi après un vendredi difficile où nos voitures ont eu des difficultés lors des séances sous la pluie et avons marqué beaucoup de points. Nous restons en lice pour les deux championnats, qui vont très bientôt se jouer puisqu'il ne reste que deux rendez-vous cette saison. Merci à toute l'équipe de son dur travail ce week-end, nous restons concentrés sur le fait d'obtenir les meilleurs résultats possibles lors des séances restantes cette saison.”



Rizzo est accompagné par Michelisz (gauche) et Tarquini (droite) sur le podium de Suzuka.

