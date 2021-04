La Toyota Corolla TCR pourra viser la gagne en WTCR - FIA World Touring Car Cup dans le futur.

Cela fait suite à la nomination de la structure Toyota Gazoo Racing Argentina par Toyota Gazoo Racing pour concevoir, développer, fabriquer et vendre la Corolla TCR aux clients du monde entier.



Une fois approuvée par WSC - la société à l'origine du concept et de la marque TCR - la Toyota Corolla TCR pourra être utilisée dans les épreuves TCR du monde entier, y compris le WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Daniel Herrero, président de Toyota Argentina et directeur général de Toyota Gazoo Racing Latin America a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir reçu l'autorisation de notre siège social d'être responsable de l'homologation, du développement, de la fabrication et de la vente d'un véhicule Toyota pour la compétition TCR. Cela montre que la confiance que Toyota Motor Corporation nous accorde, à nous et à notre secteur des sports mécaniques, est pertinente. Pour nous, c'est une double satisfaction, parce que notre équipe sera responsable de l'arrivée attendue de Toyota dans la série TCR à travers le monde et aussi parce que ce projet nous donnera la possibilité de promouvoir l'industrie argentine du sport automobile dans le monde."



Le président du CSM, Marcello Lotti, a déclaré : "Six années se sont écoulées depuis le lancement du TCR et de nouveaux constructeurs continuent de le rejoindre. Nous accueillons maintenant l'arrivée de Toyota, un géant de l'automobile mondiale qui a toujours été profondément impliqué dans les activités de sport automobile. La nomination de Toyota Gazoo Racing Argentina pour le développement, la construction et la commercialisation de la Corolla TCR marque une autre étape importante dans le succès du concept TCR."

