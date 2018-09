La course 1 de la WTCR Race of China-Ningbo en direct sur Eurosport

Les courses 1 de toutes les manches restantes cette saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO seront diffusées en direct sur Eurosport.

Également disponible dans certains pays sur wtcr.oscaro.com et sur la page Facebook du FIA WTCR / OSCARO, la couverture étendue d’Eurosport débutera à l'occasion de la WTCR Race de China-Ningbo aujourd’hui (samedi 29 septembre).



En outre, les courses WTCR OSCARO sont retransmises en direct sur plusieurs réseaux dans le monde, notamment Fox Sports en Amérique latine, M4 en Hongrie, OSN dans la région MENA, 2M au Maroc, J SPORTS au Japon et QiE Live en Chine.



La course 1 de la WTCR Race of China-Ningbo débutera à 15h30 heure locale.

