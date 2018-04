La course additionnelle du WTCR ouvre de nouvelles opportunités de diffusion pour la World Touring

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a annoncé un format de trois courses par week-end, qui apportera des opportunités de retransmissions excitantes sur les médias sociaux et sur support digital avec l'objectif d'élargir les audiences.

Alors que le FIA World Touring Car Championship devient le WTCR en 2018, de nouvelles règles apporteront davantage d'action en piste avec une qualification supplémentaire et une course additionnelle ajoutée au programme de chaque meeting.



Alors que le format traditionnel du dimanche, avec deux courses sprint, demeure au rendez-vous – bien qu'avec une séance qualificative supplémentaire -, la course fera son apparition le samedi avec une course additionnelle et la première des trois courses d'une épreuve, un apport idéal pour le digital et les réseaux sociaux.



Dès la manche d'ouverture, la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco (7-8 avril), les Qualifications 1 et la Course 1 seront disponibles en direct sur OSCARO.com – le site du partenaire officiel du WTCR – en Belgique, France, Italie, Portugal, Espagne, Suisse, et aux Etats-Unis.



À l'exception de marchés clé pour OSCARO et des territoires où des accords de diffusions en direct sont en place avec des chaînes locales comme Fox Sports (Amérique Latine), J SPORTS (Japon), M4 (Hongrie), OSN (Moyen Orient et Afrique du Nord) et 2M Maroc, les Qualifications 1 et la Course 1 seront diffusées sur Facebook dans le but d'atteindre de nouveaux marchés et une audience plus jeune. Cette couverture portera également la diffusion des Courses 2 et 3 à la télévision.



De plus, pour la plupart des courses, les Essais Libres 1 et les Essais Libres 2 seront aussi diffusées sur Facebook partout dans le monde sans restriction. Eurosport, de son côté, continuera à diffuser une qualification et deux courses en direct chaque week-end comme c'était le cas lors de l'ère WTCC, Fox Sports, J SPORTS, M4, OSN et 2M faisant la même chose. Eurosport diffusera également en différé les temps forts de la Course 1.



Pierre-Noël Luiggi, directeur d'OSCARO, a déclaré : "En tant que leader mondial de fourniture de pièces détachées en ligne, OSCARO est heureux d'offrir un contenu sportif conséquent à nos 10 millions de clients. C'est pourquoi nous sommes très heureux de diffuser la Qualification 1 et la Course 1 sur OSCARO.com avec des commentaires en anglais, particulièrement sur nos marchés clés, en plus du magazine Inside WTCR proposé le mercredi après chaque épreuve et une fois que cela a été diffusé sur Eurosport."



La saison 2018 du WTCR débute à Marrakech, au Maroc, les 7 et 8 avril, pour le premier des dix week-ends prévus sur quatre continents.