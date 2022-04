L'introduction de l'Anneau du Rhin au calendrier 2022 du WTCR - FIA World Touring Car Cup pour la première WTCR Race of Alsace GrandEst portera la discipline au coeur d'une région liée à l'automobile.

Situé à équidistance des villes de Colmar et de Mulhouse, le site bénéficie d'un accès à des axes routiers majeurs et de nombreux complexes hôteliers. Mais son positionnement dans la région Grand Est fait également qu'il est proche du siège de la marque de voitures de sport Bugatti et d'une importante usine de fabrication du groupe PSA/Stellantis.



En effet, 35 000 des emplois de la région sont liés à l'industrie automobile. Par ailleurs, Caroline Bugatti, la petite-fille d'Ettore Bugatti, est membre du conseil d'administration de l'Anneau du Rhin.



Joshua Reibel, directeur général de l'Anneau du Rhin, a déclaré :"François Rinaldi, Caroline Bugatti et moi-même sommes très heureux d'intégrer le calendrier WTCR 2022 de la FIA. Nous préparons en Alsace, territoire historique de l'automobile, une grande fête autour de cet événement. Nous sommes heureux d'accueillir sur sa terre natale, le Roi du WTCR pour 2021, Yann Ehrlacher. De nombreuses surprises sont à venir. Nous tenons à remercier toutes les collectivités et les partenaires qui ont rendu ce projet possible dans un délai aussi court. Nous vous attendons tous en août".



Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes de la FIA, ainsi que Yann Ehrlacher et Yvan Muller, plusieurs fois champions du monde des voitures de tourisme de la FIA, sont tous nés et ont grandi en Alsace.

