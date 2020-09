L'Espagnol Mikel Azcona rejoindra le candidat au Rookie Award, Bence Boldizs, et le champion hongrois de voitures de tourisme Gábor Kismarty-Lechner au sein du Zengő Motorsport avec la toute nouvelle voiture de course de la marque sportive espagnole.



Le trio débutera sa campagne à Zolder en Belgique la semaine prochaine (12-13 septembre) en sachant que la voiture a déjà prouvé sa compétitivité dans le TCR Italie et le TCR Scandinavie.



Un mois et demi après ses débuts mondiaux à Monza, des pilotes tels que Salvatore Tavano (Scuderia del Girasole de CUPRA Racing) et Robert Dahlgren (PWR Racing) se sont illustrés au volant de la nouvelle CUPRA Leon Competición pour prendre la tête de leur championnat respectif.



Suite à la confirmation de l'inscription du Zengő Motorsport au championnat WTCR avec des CUPRA, le directeur de CUPRA Racing, Jaime Puig, a déclaré : "En 2020, la CUPRA sera à nouveau représentée dans le WTCR par un partenaire de classe mondiale dans le domaine des courses de voitures de tourisme et pour la promotion des jeunes talents. Nous sommes ravis d'avoir Mikel Azcona avec eux, après ses débuts fantastiques dans le championnat l'année dernière, et nous sommes également impatients de voir la CUPRA Leon Competición en action dans le WTCR, une voiture qui en un mois seulement sur les pistes a démontré son énorme potentiel".



Développée pour être utilisée dans les séries TCR et dans les courses d'endurance du monde entier, la nouvelle CUPRA Leon Competición est équipée d'un moteur turbo de 2,0 litres qui délivre 340 PS à 6800 tours/minute et un couple de 410 Nm accouplé à une boîte de vitesses séquentielle à six rapports. La voiture accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et atteint une vitesse maximale de 260 km/h.



Par rapport à la CUPRA TCR de la génération précédente, la CUPRA Leon Competición combine la nouvelle carrosserie de la marque et la géométrie du châssis qui a été spécialement conçue pour le modèle, ce qui réduit le poids, apporte de la rigidité et permet une plus grande latitude de réglages pour chaque équipe et chaque pilote.