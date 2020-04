La deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk avec Norbert Michelisz est désormais disponible

La deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk avec Norbert Michelisz est disponible depuis vendredi 12h00 CET.

Animé par la voix du WTCR, Martin Haven, et présenté par Goodyear, le fournisseur officiel de pneus du WTCR, voici quelques-uns des points forts :



*La première victoire en WTCC à Macao en 2010

*Le départ de l'équipe Zengő Motorsport pour un volant d'usine chez Honda

*Lorsque tout a mal tourné lors de l'épreuve de force du WTCC au Qatar en 2017...

*...et quand tout s'est bien passé lors de la finale du WTCR à Sepang en 2019

*Les course en ligne en Esports WTCR



Cliquezicipour écouter ou suivez ce lien :https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

