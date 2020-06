La deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk presenté par Goodyear est disponible

-

Attila Tassi, qui a commencé à courir à 12 ans et a rejoint le giron Honda dès l'adolescence, est le dernier pilote en date du WTCR - FIA World Touring Car Cup à répondre aux questions de l'animateur Martin Haven lors du WTCR Fast Talk présenté par Goodyear.

Dans la deuxième partie, qui est disponible à partir de 12h00 CET aujourd'hui (vendredi), Tassi discute de son passage réussi au TCR International et de son passage au WTCR en 2019 avec un célèbre coéquipier à ses côtés.

"J'ai obtenu le contrat de pilote Honda [pour 2019] et je n'avais même pas réalisé une semaine après l'avoir signé que le sentiment était indescriptible", se souvient Tassi. "J'étais très heureux d'avoir ce contrat et quand j'ai su que Tiago [Monteiro] serait mon coéquipier et qu'il reprendrait le volant après son accident pour la saison entière, j'étais très heureux."

"J'ai connu Tiago à partir de 2017. Nous nous sommes rencontrés à Oschersleben et nous avons parlé un peu, mais évidemment quand vous êtes coéquipiers, c'est une relation complètement différente entre nous. Toute la saison, c'était très bien de travailler avec lui et d'apprendre beaucoup de lui".

Les conseils de Monteiro se sont avérés particulièrement utiles lors de la course WTCR du Portugal en juillet dernier. Tassi était un nouveau venu sur le circuit de Vila Real, mais il a intégré tout ce que son coéquipier portugais lui avait prodigué pour réaliser un sensationnel deuxième meilleur chrono lors des qualifications.

Après un samedi difficile, les Honda Civic Type R TCR de l'équipe KCMG ont été transformées pour le dimanche. Non seulement Tassi a été le plus rapide lors des deux premières phases de la seconde qualification, mais il a également été le plus rapide au moment crucial, pour arracher la pole position DHL au héros local Monteiro pour 0,141s dans le dernier shootout.

"Le fait marquant de la saison dernière a été la pole position de Vila Real en Q1, Q2 et Q3", affirme Tassi. "La piste est d'un tout autre niveau. C'est l'une des pistes les plus difficiles au monde et c'était aussi nouveau pour moi. Il y a quelques bosses, des chicanes, et même un rond-point, mais j'ai beaucoup apprécié, sauf en course avec ce qui s'est passé, mais c'est du sport automobile".

Tassi a en effet effectué un départ parfait et a mené pendant les quatre premiers tours jusqu'à la catastrophe. Un problème de bougie l'a ralenti et a offert à Monteiro une avance qu'il allait convertir en une victoire retentissante. Alors que Tassi s'est empressé de se joindre aux célébrations bien méritées envers Monteiro, qui renouait avec la victoire après une longue convalescence suite à un crash et une grave blessure en 2017, le déchirement qu'il a ressenti ce jour-là l'a poussé à ataquer pour le reste de la saison.

"Vila Real a été un week-end très malheureux pour moi, mais j'ai attaqué les qualifications de la Chine dans le même esprit [que Vila Real] et cela a très bien fonctionné", continue Tassi. "J'ai gagné beaucoup de places dans les courses parce que j'ai évité tous les accidents et que j'ai effectué quelques bonnes manoeuvres. Mais c'était bien de me construire et de m'améliorer, c'était une bonne expérience, avec de bons résultats à la clé".

Après avoir abandonné au Japon et à Macao, Tassi est revenu dans le top 15 en Malaisie, où son collègue hongrois et ancien patron d'équipe Norbert Michelisz a remporté le titre aux dépens d'Esteban Guerrieri, le coéquipier de Tassi au volant d'une Honda.

"Quand nous avons commencé le week-end, je savais que si je pouvais être devant lors des qualifications, il y aurait probablement des consignes d'équipe. Je ne voulais pas retarder Norbi parce que, en revenant en Hongrie, les fans m'auraient attendu pour me tuer ! Si Honda m'avait dit ce que je devais faire, j'aurais fait ce qu'ils m'auraient dit évidemment, mais cela aurait été très bizarre".

En l'état actuel des choses, Tassi, qui passera sous le giron ALL-INKL.DE Münnich Motorsport pour 2020, sera accueilli à bras ouverts par les fans hongrois lorsque le WTCR se rendra sur son circuit, comme prévu, les 17 et 18 octobre. "Je suis très heureux qu'après l'annulation [du mois d'avril], les choses aient changé et nous viendrons également dans mon pays d'origine devant les fans hongrois, toujours très expansifs".

Le podcast WTCR Fast Talk d'Attila Tassi, présenté par Goodyear, le fournisseur officiel de pneumatiques du WTCR, et animé par Martin Haven, est disponible en deux parties sur FIAWTCR.com et sur d'autres supports. Cliquez ici pour l'écouter ou suivez ce lien : https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

