Le pilote de la Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing s’élancera depuis la DHL Pole Position sur la grille de départ inversée de la Course 2, s’étant classé dixième de la séance de qualification Q2 à Suzuka aujourd’hui.

Oriola, quatrième au classement provisoire du WTCR OSACRO et qui a gagné une course pour l’instant cette saison, a terminé cette Q2 avec le même chrono qu’Esteban Guerrieri, d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Mais il l’avait réalisé avant l’Argentin.

C’est la troisième fois qu’Oriola obtient la pole sur la grille inversée de la Course 2 cette saison.

“J’ai fait le même chrono qu’Esteban, je l’ai juste fait avant”, a dit Oriola. “Mon tour en Q2 n’a pas été aussi bon que celui de Q1, mais ce qui compte, c’est que je suis en pole. J’ai peut-être été un peu chanceux, mais j’ai fait ce temps le premier.”

“Je suis content pour l’équipe, pour Cupra, ça va nous donner un gros coup de boost. Être 11e ou premier demain, ça fait une immense différence pour les points. Si rien de bizarre ne se passe, ça nous mettra [en position d’être] au moins dans la lutte à Macao.”

Oriola partagera la première ligne avec Rob Huff, qui s’est qualifié neuvième sur la Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.

Soutenu par la fédération belge, Denis Dupont s’élancera de la deuxième ligne avec son Audi RS 3 LMS de l’Audi Sport Team Comtoyou, devant Norbert Michelisz et sa Hyundai du BRC Racing Team.

Aurélien Panis a manqué une place en Q3 de deux dixièmes, en sixième position, et s’alignera en cinquième position sur la grille de la Course 2 avec l’autre Audi RS 3 LMS Comtoyou.

La Course 2 à grille inversée de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan doit débuter dimanche à 11h05, heure locale, la Course 3 suivant à 12h30.

The post La DHL Pole Position de la Course 2 pour le candidat au titre Oriola appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.