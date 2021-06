Tiago Monteiro aborde sa 10e saison en supertourisme avec Honda lors de la WTCR Race of Germany.

Le partenariat du champion portugais Monteiro avec Honda a commencé lors de la WTCC Race of Japan en 2012 et se poursuit aujourd'hui avec une Honda Civic Type R TCR engagée par l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.



Avant l'ouverture de la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup, Monteiro a déclaré : "Je suis très heureux de faire à nouveau partie de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport et fier que mon association avec Honda entre dans sa dixième saison. J'espère commencer la saison du bon pied et poursuivre sur cette lancée. Nous savons que la concurrence sera forte et que nous ne connaîtrons pas la hiérarchie réelle avant l'ouverture sur le Nürburgring, peut-être même plus tard, mais nous sommes confiants dans le matériel que nous avons et je suis ultra-motivé pour la saison à venir".



Le coéquipier de Monteiro, Attila Tassi, qui prépare sa troisième saison en tant que pilote Honda Racing en WTCR, a ajouté : "Nous allons lancer notre saison sur la Nordschleife en sachant que moi-même et la Honda Civic Type R TCR avons bien fonctionné ici ces deux dernières années. J'ai été satisfait de mes progrès en WTCR en 2020, en terminant deux fois dans le top 3, alors naturellement cette saison mes objectifs sont plus élevés - la prochaine étape est de gagner une course."



Monteiro et Tassi ont tous deux montré un rythme prometteur au cours des séances d'essais d'aujourd'hui, Tassi ayant signé le quatrième chrono lors des essais libres 1 et Monteiro égalant la performance du pilote hongrois lors des essais libres 2.

WTCR Flash WTCR Essais Libres 2 : Vervisch devance Engstler IL Y A 14 HEURES

WTCR Flash WTCR Essais Libres 1 : Ehrlacher et Björk en haut de la feuille des temps IL Y A 18 HEURES