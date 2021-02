Malgré une expérience limitée, Magnus s'est illustré en WTCR au volant d'une Audi RS 3 LMS équipée par Goodyear et exploitée par Comtoyou Racing. En plus de remporter le titre de pilote Rookie de la FIA, le jeune homme de 21 ans est monté sur quatre podiums, s'est classé cinquième au classement général et a terminé deuxième au classement du Trophée WTCR.



Et comme l'a expliqué Geoffroy Theunis, directeur général de l'équipe nationale du RACB, tous les efforts sont faits pour permettre à Magnus de continuer à participer au championnat WTCR, qui devrait compter 16 courses au total sur huit week-ends en 2021.



"Nous travaillons dur pour ramener Gilles sur la grille de départ avec le soutien du RACB", a déclaré Geoffroy Theunis dans le dernier numéro du bulletin d'information sportive de la FIA, qui met en lumière le travail des clubs membres de la FIA. "Il l'a mérité avec son titre de Rookie. Ce serait fantastique de voir Gilles en deuxième année et j'espère qu'il fera partie des pilotes de pointe. C'est un grand championnat pour les jeunes".



Le schéma de recherche de talents qui a produit une star du WTCR

Depuis 2008, l'opération de l'équipe nationale du RACB, le programme de détection de jeunes talents du Royal Automobile Club de Belgique, s'est donné pour mission de dénicher les stars de demain et de faire progresser leur jeune carrière.



Depuis 2010, les jeunes de tout le pays peuvent demander des bourses d'études annuelles dans le domaine des courses et des rallyes sur circuit, le loto belge étant un partenaire financier clé.



À l'origine, l'objectif était d'amener un pilote belge en Formule 1, un objectif atteint lorsque Vandoorne a fait son entrée sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn en 2016.



Mais l'un des derniers jeunes à rejoindre l'équipe nationale du RACB est Gilles Magnus, qui s'est tourné vers ce projet en 2018 lorsque ses efforts pour progresser dans sa propre carrière en monoplace ont échoué à cause d'un manque de soutien financier. En s'imposant face à plus de 500 concurrents, Magnus s'est inscrit au programme après avoir remporté la bourse en supertourisme pour une saison en TCR Europe en 2019, qui a finalement débouché sur un passage au WTCR en 2020 avec le soutien total de l'équipe nationale du RACB.



"Je leur suis très reconnaissant car c'est grâce à eux et à eux [le RACB] que je suis ici", a expliqué Magnus dans une interview publiée dans le dernier bulletin d'information sportive de la FIA. "Pour beaucoup, c'est une opportunité de changer leur vie. Cela a complètement changé la mienne".



Magnus, qui a également remporté la médaille d'argent lors des premiers Jeux du sport automobile de la FIA à Vallelunga en 2019, a déclaré : "Ce n'est pas seulement le soutien financier qui me permet d'être ici, mais aussi la préparation physique, la préparation mentale, ainsi que la communication. Ils s'occupent de tout et pour moi, c'est vraiment un luxe d'être à ce poste. C'est une grande opportunité".



De grands noms à impressionner

Pour se lancer sur la route du WTCR, Magnus a dû convaincre un jury de haut niveau - composé de grands noms, dont le légendaire touche-à-tout du sport automobile belge Marc Duez et Tom Kristensen, neuf fois vainqueur des 24 heures du Mans et président de la commission des pilotes de la FIA.



"Je ne taris pas d'éloges sur l'équipe nationale du RACB pour leur merveilleuse initiative", a déclaré Tom Kristensen. "Au fil des ans, le sport automobile est devenu de plus en plus cher et donc de moins en moins accessible aux jeunes pilotes. À mes débuts, c'était déjà très difficile, mais certains pilotes ont réussi à s'imposer grâce à leur talent. De nos jours, le talent seul ne suffit vraiment pas. C'est pourquoi des programmes comme celui-ci sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais.



"Le développement à la base est un domaine auquel la Commission des pilotes de la FIA accorde une grande attention. Nous soutenons toute initiative qui aide à trouver les plus brillants talents et à les doter de tous les outils nécessaires pour faire carrière dans le sport automobile au plus haut niveau possible".



Magnus chef de file des jeunes pilotes du WTCR

Magnus a gagné une deuxième saison en tant que membre de l'équipe nationale du RACB pour 2020, qui plus au au top de la pyramide du supertourisme, le WTCR, suite à une performance impressionnante en TCR Europe.



Faisant partie de l'un des 13 pilotes âgés de 25 ans ou moins qui ont participé au WTCR la saison dernière, il a survolé la catégorie Rookie de la FIA avec 13 victoires de catégorie. Il est l'un des nombreux jeunes talents à avoir choisi la course automobile en supertourisme pour faire avancer leur carrière au niveau international.



"Les courses de voitures de tourisme ont longtemps été considérées comme une catégorie de pilotes possédant une grande expérience, mais ce n'est plus le cas", a déclaré Alan Gow, président de la commission des voitures de tourisme de la FIA. "Le championnat WTCR de la FIA est un mélange de jeunesse et d'expérience et c'est formidable de voir les jeunes talents les plus brillants se joindre à la mêlée. Gilles a impressionné sur la piste et en dehors et son palmarès prouve que la voiture de tourisme est un chemin de carrière viable pour les pilotes au début de la vingtaine.



"Ses résultats en disent long et prouvent le bon travail des créateurs du programme [de l'équipe nationale du RACB], car le produit de leur système peut amener le combat à certains des meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde".



Le titre de pilote junior de la FIA WTCR est en jeu pour 2021 !

À partir de 2021, le titre de pilote Rookie FIA WTCR, que Magnus a remporté en 2020, a été redéfini en tant que titre de pilote junior FIA WTCR afin de mettre davantage en évidence la participation des jeunes pilotes au WTCR. Pour être éligibles, les pilotes doivent être âgés de 24 ans ou moins au 1er janvier 2021 et ne doivent pas avoir participé à des épreuves du WTCR ou du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA avant 2019. Les candidats au titre de pilote junior de la FIA WTCR sont éligibles pour les points globaux de la WTCR et marqueront des points en vue du titre de pilote junior de la FIA WTCR sur la même base que le classement général.