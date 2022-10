La FIA s'apprête à engager une profonde réflexion de sa catégorie World Touring Car en vue d'un futur changement de format pour sa compétition de haut niveau de voitures de supertourisme à moteur thermique.

L'instance dirigeante mondiale du sport automobile décerne un titre mondial chaque année depuis 2005, d'abord avec le Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC) jusqu'en 2017, puis avec le WTCR - FIA World Touring Car Cup, qui se déroule depuis 2018 sous la forme d'une série en plusieurs meetings, utilisant le règlement technique de la catégorie TCR.



Cependant, 2022 devrait être la cinquième et dernière saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup dans son format actuel, toute évolution future de la compétition devant être évaluée et annoncée ultérieurement. La Coupe du Monde eTouring Car de la FIA ETCR devrait se poursuivre dans un format inchangé en 2023.



Le président de la Commission des voitures de tourisme de la FIA, Alan Gow, a déclaré :"Il est nécessaire d'identifier et d'évaluer quel est l'avenir le meilleur et le plus durable pour les courses de voitures de tourisme de haut niveau dans le cadre du portefeuille de la FIA. Notre objectif serait de maintenir un titre mondial pour les voitures de tourisme à moteur conventionnel et de veiller à ce que la compétition soit forte et prestigieuse. Tout au long de son histoire, la compétition mondiale de voitures de tourisme a utilisé différents formats, avec des titres décidés soit par une série, soit lors d'un seul événement. Nous étudions actuellement toutes les possibilités, avec pour priorité de garantir que toute compétition dispose d'une base stable sur laquelle elle peut prospérer pour son avenir à long terme. Avec le TCR, nous disposons d'un ensemble de règlements techniques éprouvés, avec une variété de marques automobiles représentées et plus de 1000 voitures en course dans le monde. Par conséquent, nous avons l'intention de continuer avec cette plateforme à l'avenir."

