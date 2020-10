Déjà inscrit au programme de la première WTCR Race of Spain ce week-end, le circuit de MotorLand Aragón accueillera également la sixième épreuve de la saison 2020 à la place de l'Adria International Raceway en Italie.



La Commission des voitures de tourisme de la FIA a approuvé le changement de lieu pour l'épreuve finale de la saison, qui est maintenant soumise à l'approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA. La nouvelle épreuve s'intitulera la WTCR Race of Aragón.



En acceptant d'accueillir le dernier week-end de la saison du WTCR, le circuit MotorLand Aragón aura organisé six épreuves de championnats du monde dans la même année, ce qui témoigne de la prouesse opérationnelle du site et de sa capacité à réagir aux défis à court terme.



L'extension du tracé de la piste d'Adria retardé

Les travaux d'extension du tracé du circuit d'Adria, qui avaient déjà été considérablement retardés par la pandémie COVID-19, ont pris encore plus de retard en septembre en raison de fortes pluies.



Malheureusement, les modifications encore nécessaires pour que le circuit, dans sa version allongée, reçoive l'homologation obligatoire de la FIA ne peuvent être achevées à temps.



Afin de préserver l'événement final de la saison, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, et l'organe directeur du sport automobile, la FIA, ont travaillé en étroite collaboration pour trouver un autre lieu pour la finale de 2020.



Un partenariat solide pour une solution instantanée

S'appuyant sur son solide partenariat avec le MotorLand Aragón, Eurosport Events a pu conclure un accord avec le circuit pour accueillir deux week-ends de course WTCR consécutifs, bien qu'espacés d'une semaine complète, afin de garantir le maintien du calendrier de six meetings.



Cela signifie que la WTCR, ses pilotes, ses équipes et ses partenaires pourront continuer à compter sur un site digne d'accueillir un événement aussi important, avec un tracé plébiscité, à ses installations de première classe et à son personnel très réactif et professionnel.



"La dernière inspection du circuit hier a été une déception mais une simple réalité : Adria ne pourra pas respecter la date limite d'homologation et accueillir la finale de la saison du WTCR", a déclaré François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR. "Nous avons dû réagir très rapidement avec la FIA pour mettre en place un plan alternatif, et je ne peux que remercier notre partenaire MotorLand Aragón d'être intervenu avec une solution viable et sûre. Toutes nos équipes et tous nos fournisseurs laisseront leur matériel à Aragon, ce qui réduira au minimum leurs déplacements à travers les pays bloqués. Eurosport Events et la FIA travaillent main dans la main pour que la saison se termine dans les meilleures conditions de sécurité possibles, alors que la situation sanitaire en Europe se détériore considérablement".



L'action en direct de PURE ETCR passe à Aragón

En attendant, après le lancement spectaculaire de la ville de Copenhague au début du mois d'octobre, les activités de la série PURE ETCR initialement prévues pour Adria dans le cadre de son itinéraire de saison promotionnelle, seront transférées à Aragón. Plus de détails seront bientôt fournis concernant le premier événement en direct inaugural du championnat mondial de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques.



**Sous réserve de l'approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA