La finale en direct de l’Esports WTCR OSCARO à Kuala Lumpur, c’est aujourd’hui

Le RIFT à Kuala Lumpur se prépare à accueillir la finale de l'Esports WTCR OSCARO aujourd'hui (samedi).

Après un championnat online de sept manches ainsi que des qualificatifs régionaux, 13 des meilleurs sim-racers au monde se réunissent dans la capitale malaisienne pour tenter de remporter ce prestigieux titre ainsi qu'une prime de 25 000 €.



Voici les 13 finalistes :



Ayman Aqeem (Malaisie / Love Livers! Malaysia Motorsport)

Kirill Antonov (Russie / RRT Russland)

Gergo Baldi (Hongrie / M1RA Esports)

Bence Bánki (Slovaquie / SDL eSports by Logitech G)

Kuba Brzezinski (Pologne / Williams Esports)

Florian Hasse (Allemagne / EURONICS Gaming)

Jack Keithley (Grande-Bretagne / Williams Esports)

Moritz Löhner (Allemagne/ Williams Esports)

Emanuel López (Argentine / Independent)

Andika Rama Maulana (Indonésie / GT-Sim.ID eSport)

David Nagy (Hongrie / M1RA Esports)

Egor Ogorodnikov (Russie / RRT Russland)

Nikodem Wisniewski (Pologne / Williams Esports)



Direction THE RIFT

C'est l'un des plus grands centre de gaming en réalité virtuelle et en réalité augmentée de Malaisie qui va accueillir la finale de l'Esports WTCR OSCARO. The RIFT, situé dans le Mid Valley Megamall, qui est l'un des plus grands centres commerciaux au monde, s'est associé à RaceRoom, organisateur de l'Esports WTCR OSCARO, pour fournir un lieu magnifique en vue de l'événement.



Chacun des 13 finalistes se verra allouer un simulateur TrackTime 3Motion neuf, avec un équipement de sim-racing dernier cri, dont un volant Ascher avec Simucube, des pédales Heusinkveld et de grands écrans, ainsi que la très populaire simulation RaceRoom.



Les visiteurs du centre commercial pourront assister aux courses de 16h00 à 21h00, heure locale : des sièges et un écran géant seront disponibles dans The RIFT. Ils pourront également s'essayer à la simulation RaceRoom Esports WTCR OSCARO. L'entrée est gratuite.



Comment regarder ?

James Kirk apportera comme toujours son expertise au commentaire lorsque la finale de l'Esports WTCR OSCARO à Kuala Lumpur sera diffusée en direct de 08h00 à 13h00 GMT (16h00-21h00 heure locale) via les liens suivants :



https://www.youtube.com/watch?v=vmMIOfjEi30

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/



La finale de l'Esports WTCR OSCARO, qui est sponsorisée par KW Suspensions, a lieu un jour avant la super-finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au Sepang International Circuit.

