La grille de départ de la WTCR Race of Malaysia expliquée

La Malaisie est une nouvelle destination pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019. Voici comment la grille de départ sera formée pour chaque course.

Course 1 :La grille de départ est basée sur le classement final des Qualifications 1 (en appliquant d'éventuelles pénalités sur la grille) ; le pilote le plus rapide occupe la DHL Pole Position.



Course 2 :Les dix premières places du classement final de la Q2 en Qualifications 2 sont inversées pour former les dix premières positions de la grille de départ pour la Course 2 (en appliquant d'éventuelles pénalités sur la grille). Par conséquent, le pilote classé 10e de Q2 s'élance en DHL Pole Position devant le pilote classé neuvième, etc.



Les pilotes classés 11e et 12e de la Q2 en Qualifications 2 sont 11e et 12e sur la grille, sauf en cas de pénalités.



Les pilotes à partir de la 13e place selon le classement de la Q1 en Qualifications 2 complètent la grille dans l'ordre habituel, en appliquant d'éventuelles pénalités sur la grille.



Course 3 :Les cinq pilotes les plus rapides selon le classement final de la Q3 en Qualifications 2 occupent les cinq premières positions sur la grille de la Course 3 dans l'ordre habituel, en appliquant d'éventuelles pénalités.



Les positions 6 à 12 correspondent aux places 6-12 de la Q2 en Qualifications 2, en appliquant d'éventuelles pénalités.



Les positions restantes sont occupées par les pilotes à partir de la 13e place selon le classement final de la Q1 en Qualifications 2, en appliquant d'éventuelles pénalités sur la grille.

