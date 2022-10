Construite par JAS Motorsport, la Honda Civic Type R TCR a décroché rien moins que sa 60e victoire cette saison, après un brillant succès décroché par l'équipe VGRT lors de la finale de l'IMSA Challenge sur le circuit de Road Atlanta aux Etats-Unis le week-end dernier.

Sur ces 60 victoires à ce jour, deux ont été remportées par Néstor Girolami en WTCR - FIA World Touring Car pour l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



L'Argentin a triomphé dans la Course 1 de la WTCR Clean Fuels for All Race of France et dans la Course 1 de la WTCR Race of Italy.



Girolami, son coéquipier Esteban Guerrieri et les deux membres de l'équipe LIQUI MOLY Racing, Tiago Monteiro et Attila Tassi, ont encore quatre occasions de remporter des victoires cette saison, lors de la WTCR Race of Bahrain et lors de la WTCR Race of Saudi Arabia le mois prochain.

