Augusto Farfus, pilote d'essai et de développement de Hyundai Motorsport, qui a terminé sur le podium du WTCR - FIA World Touring Car Cup, a fait parcourir à la Veloster les 5,73 kilomètres du circuit de Daytona à une vitesse étonnante ; son groupe motopropulseur de 500 kW produisant l'équivalent de 670 ch sur le banking floridien et ses 31 degrés d'inclinaison.



Le run de démonstration de vendredi dernier, organisée par le WSC, créateur de l'ETCR, et l'IMSA dans le cadre du week-end des 24 heures de Daytona, était également la première apparition d'une voiture de l'ETCR aux États-Unis.



"C'était une expérience unique de piloter la Veloster N ETCR sur cette piste, l'une des plus emblématiques de la planète", a déclaré Farfus.



"La voiture était vraiment rapide sur l'ovale, bien qu'elle n'ait pas été conçue pour les courses sur banking, mais pour des courses courtes et très intenses.



"Cependant, aujourd'hui, nous avons prouvé qu'une voiture ETCR peut aussi être performante sur un circuit comme celui-ci."



La Hyundai Veloster N ETCR participera à la nouvelle série PURE ETCR, le premier championnat mondial de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques en 2021.



La série PURE ETCR est promue par Eurosport Events, également à l'origine du WTCR. Les deux catégories figureront sur la même affiche au MotorLand Aragón en Espagne (10-11 juillet) et au Inje Speedium en Corée du Sud (16-17 octobre).



Pour en savoir plus sur la série PURE ETCR, consultez le site :https://www.pure-etcr.com



Photo : IMSA/Michael Levitt