La jeunesse au pouvoir : Ehrlacher, 22 ans, complète l’effectif Lynk & Co Cyan Racing pour le WTCR

L'étoile montante Yann Ehrlacher rejoindra un trio de champions du monde FIA après avoir signé un accord pour piloter une Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing lors de la saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Agé de 22 ans, il a été recruté pour piloter la nouvelle Lynk & Co développé par Geely Group Motorsport, qui alignera également Thed Björk, Yvan Muller et Andy Priaulx, qui ont à leur actif huit titres du Championnat du monde FIA ​​de voitures de tourisme.



"C'est un rêve qui se réalise et je ne peux pas imaginer une meilleure équipe que Cyan Racing", a déclaré le jeune Français Ehrlacher, double vainqueur lors de la première saison de la WTCR OSCARO au volant d'une Honda Civic Type R du Münnich Motorsport. "Il me reste encore beaucoup à apprendre et le fait d'avoir Andy, Thed et Yvan comme coéquipiers me permettra à la fois d'apprendre d'eux et de me fixer un objectif de résultats très élevé. Bien que je sois le plus jeune de l'équipe, mes ambitions sont au moins aussi élevées que les leurs pour le WTCR 2019. »



Ehrlacher, le neveu d’Yvan Muller, testera la voiture de course Lynk & Co 03 TCR pour la première fois sur le Circuit de Barcelona-Catalunya aujourd'hui (mercredi) avec Muller et Priaulx.



Christian Dahl, PDG de Cyan Racing, espère beaucoup d'Ehrlacher: «Yann nous a tous impressionnés par sa rapidité et sa maturité comparé à son jeune âge. Nous n’avons pas vu un jeune talent comme lui depuis de nombreuses années. Il complète au mieux notre effectif pour le WTCR FIA 2019 aux côtés de nos pilotes expérimentés. »

