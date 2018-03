La légende du supertourisme Giovanardi au volant d’une Alfa Romeo en WTCR

L'un des pilotes les plus prestigieux de l'histoire du supertourisme apportera son expérience considérable et son talent au WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2018.

Fabrizio Giovanardi, vainqueur ou champion dans presque toutes les séries de supertourisme auxquelles il a participé, pilotera une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris pour le Team Mulsanne, une arrivée qui permettra au pilote de 51 ans de piloter l'une des fameuses voitures italiennes pour la première fois au niveau FIA depuis la saison 2005 du WTCC.



"J'aimerais remercier tout le monde chez Romeo Ferraris pour avoir rendu possible cet accord pour la saison 2018", s'enthousiasme Giovanardi. "J'ai eu le plaisir de piloter la voiture très récemment, et j'ai été très impressionné. Pour moi, il s'agira d'un retour au niveau mondial après quelques années en-dehors de la course, mais ma passion et ma soif de victoires sont intactes. A Monza, j'ai eu la chance de démarrer une aventure qui j'espère apportera son lot de satisfactions pour tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet sur l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris."



Vainqueur en karting, en Formule 3 et en Formule 3000, Giovanardi est passé à temps plein au supertourisme en 1992 et a rapidement aligné les titres – et piloté pour Alfa Romeo -, avec des succès dans son pays natal, mais aussi en Allemagne, en Espagne, et au niveau européen. Vainqueur du nouveau Championnat d'Europe de Supertourisme ETCC en 2002, Giovanardi a remporté des courses en WTCC, a été deux fois champion de Grande-Bretagne et a également couru dans le championnat TC2000 argentin et en V8 australien avant son retour en TCR Italie en 2017.



Michela Cerruti, Directrice des Opérations chez Romeo Ferrari, a déclaré : "Avoir Fabrizio avec nous pour un partenariat important est un élément clé de notre programme. Courir au plus haut niveau en 2018 représente une grosse étape pour notre organisation et pour le Team Mulsanne, qui va courir contre de nombreuses équipes et marques prestigieuses. Nous avons progressé avec l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris, et le retour positif que nous avons reçu de la part de Fabrizio à Monza a rendu possible ce qui au début n'était qu'un rêve. Mais nous ne nous faisons pas d'illusions non plus et nous savons que nous devrons être à 100% pour être compétitifs dans une série comme le WTCR."



François Ribeiro, Directeur de Eurosport Events, promoteur du WTCR, a commenté : "L'arrivée du Team Mulsanne ne nous apporte pas seulement un septième constructeur sur la grille, mais avec Fabrizio Giovanardi nous accueillons une légende du supertourisme dont l'expérience sera un plus considérable pour l'équipe qui développe la voiture et qui fait revenir une marque prestigieuse du supertourisme au plus haut niveau."