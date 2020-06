La légende du World Touring Car, Priaulx, explique sa décision “déchirante” de mettre un terme à l

-

Andy Priaulx a qualifié de "déchirante" sa décision de ne plus se concentrer sur le WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le triple champion du monde des voitures de tourisme WTCC de la FIA devait continuer à prendre part au WTCR en tant que membre de l'équipe Lynk & Co-powered Cyan Performance.



Cependant, il a décidé de se retirer pour se concentrer sur la carrière prometteuse de son fils Sebastian.



"C'était une décision difficile, une décision vraiment déchirante", a déclaré le pilote originaire de Guernesey, âgé de 45 ans. "Mais j'ai dû prendre la décision d'essayer de réussir autrement qu'en voiture, en aidant mon fils Sebastian dans ses engagements aux États-Unis."



"Il n'est pas question de retraite, mais je ne voulais pas être dans une position où je ne pourrais pas m'engager pleinement dans ce que Cyan Racing réalise."



"Sebastian a besoin de beaucoup de temps pour que je puisse donner à sa carrière l'opportunité que j'ai eue, et que mon père m'a donnée au début de ma carrière. Mais la situation avec la pandémie de coronavirus et le programme américain de Sebastian a rendu la situation impossible."



"Je suis vraiment fier d'avoir obtenu le tout premier titre mondial chinois en sport automobile avec Lynk & Co Cyan Racing et je souhaite à l'équipe tout le succès possible. Ils ont de très bonnes chances d'obtenir de très bons résultats cette année encore et j'espère que nous nous retrouverons d'une manière ou d'une autre à l'avenir".



Même s'il ne participera pas à une course réelle en WTCR, Priaulx continuera à participer au championnat de pré-saison Esports WTCR, qui a débuté hier (dimanche) sur un Salzburgring virtuel.

