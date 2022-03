Cyan Racing a levé le voile sur la nouvelle livrée de la Lynk & Co engagée dans le championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2022.

Les cinq Lynk & Co 03 TCR de l'équipe suédoise, équipées de Goodyear, seront"parées d'une version soigneusement élaborée de l'emblématique livrée bleue et jaune de Cyan, portée par l'équipe depuis plus de dix ans, avec cinq bandes qui représentent les cinq titres mondiaux consécutifs de Cyan Racing", selon un communiqué de l'équipe.



"La combinaison de couleurs bleu et jaune sera également porteuse d'un fier héritage de la course suédoise, qui remonte au début du 20e siècle".



Cyan Racing a profité de ses essais de plusieurs jours au Hungaroring, où se déroulera la WTCR Race of Hungary en juin, pour dévoiler son nouveau look et confirmer ses équipes respectives de pilotes et la numérotation de ses voitures pour la course au titre WTCR 2022, qui débutera au Circuit de Pau-Ville en France les 7 et 8 mai, comme suit :



Cyan Racing Lynk & Co

68 : Yann Ehrlacher (France)

100 : Yvan Muller (France)



Cyan Performance Lynk & Co

11 : Thed Björk (Suède)

12 : Santiago Urrutia (Uruguay)

55 : Ma Qing Hua (Chine)

