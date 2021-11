La pression monte dans la course au titre en FIA WTCR Junior Driver, alors que les principaux protagonistes de la catégorie ont connu des fortunes diverses lors des Essais Libres 1 de la WTCR Race of Italy ce matin.

Alors que le leader de la catégorie Gilles Magnus a été le plus rapide sur son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport, Luca Engstler s'est arrêté en piste après avoir endommagé le coin avant gauche de sa Hyundai Elantra N TCR suite à un contact avec une pile de pneus.



Engstler est à deux points du Belge Magnus au classement du titre de pilote junior FIA WTCR. Il a expliqué ce qui s'est passé alors qu'il restait 18 minutes de la séance de 45 minutes.



"Nous avons fait un changement de réglage après notre premier relais et la voiture semblait pas mal, puis j'ai accroché une pile de pneus", a déclaré le pilote Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Je suis désolé pour les gars, c'était mon erreur. La piste est très neuve et très sale. En fait, nous avions prévu de mettre les meilleurs pneus à la fin de la séance, juste pour améliorer le temps. Malheureusement, nous ne pouvons pas maintenant parce que les gars doivent réparer la voiture, mais c'est comme ça, nous sommes ici pour attaquer et nous battre. J'ai poussé un peu trop à la limite mais maintenant ça devrait aller pour les EL2."

