La motivation est intacte après 30 ans, affirme Muller, candidat au titre en WTCR

Yvan Muller insiste sur le fait que sa motivation est toujours aussi forte que ce qu'elle était lorsqu'il a débuté son illustre carrière il y a 31 ans.

Le pilote le plus prolifique de l'histoire du supertourisme mondial sera au volant d'une Lynk & Co TCR pour sa nouvelle campagne en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019.



Et le légendaire pilote français, l'un des sept vainqueurs de titre de la FIA sur la #WTCR2019SUPERGRID, a indiqué qu'il n'avait rien perdu de sa faim après les premiers tests hivernaux.



"Je démarre ma 31e saison cette année, mais je ressens autant de motivation que lors de ma première saison", indique Muller, qui fêtera ses 50 ans en août. "C'est très simple : je ne cours jamais pour autre chose que la victoire".



Muller a terminé vice-champion l'an dernier derrière Gabriele Tarquini pour trois points seulement lors de la course au titre, qui fut décidée lors d'un palpitant final à sept prétendants à Macao.



La seconde saison du WTCR OSCARO débutera avec la WTCR Race of Morocco à Marrakech du 3 au 7 avril.



Retrouvez le résumé de la carrière d'Yvan Mullerici.

