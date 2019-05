Le WTCR - FIA World Touring Car présenté par OSCARO reprendra ses droits en Allemagne le mois prochain, lorsque le légendaire circuit de 25,378 km de la Nordschleife du Nürburgring accueillera le cinquième meeting de la saison.

Du 20 au 22 juin, la #WTCR2019SUPERGRID, qui compte 26 pilotes, tentera d'apprivoiser les 64 virages très exigeants du légendaire circuit.



Thed Björk, l'un des rares pilotes du WTCR / OSCARO à s'être imposé sur le Ring, s'apprête à se rendre en Allemagne avec détermination dans la lutte pour le titre après une double victoire à Zandvoort récemment.



"C'est incroyable de piloter sur cette piste ", a déclaré le pilote du Cyan Racing Lynk & Co. Quand vous quittez le circuit GP et que vous abordez l'ancien circuit à chaque fois que je le fais, je me dis : " Suis-je autorisé à le faire ? C'est une sensation fantastique et étonnante, et je suis tout aussi heureux à chaque fois que je tourne sur l'ancien circuit. Mais c'est exigeant et j'ai beaucoup de respect pour cela. J'ai vraiment hâte d'y aller."



Esteban Guerrieri, le leader du championnat, qui a remporté une victoire sur la Nordschleife dans une Honda Civic Type R du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport l'an passé, a ajouté : "Sur le Nürburgring, il faut oublier son cerveau. C'est incroyable. J'ai hâte d'y aller, mais un peu de temps dans le simulateur avant cela nous aider bien."

The post La Nordschleife du Nürburgring, prochaine étape du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.