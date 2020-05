La passion pour la course ne meurt jamais : la deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk présenté

-

Gabriele Tarquini fait de la course parce que c'est sa raison de vivre. Et si l'épidémie de COVID-19 a, à juste titre, mis un frein au sport automobile, l'Italien est impatient de reprendre le chemin des courses.

"J'aime la course mais je n'ai pas piloté de voiture depuis quatre mois et je veux revenir", a déclaré Tarquini à l'animateur Martin Haven dans le dernier épisode du WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, le podcast officiel du FIA - WTCR World Touring Car Cup, par le promoteur Eurosport Events.



"Je rêve d'être de retour, assis derrière le volant, à me battre pour les dixièmes, à améliorer la voiture. La passion est toujours là et elle n'a jamais pris fin".



Une carrière de pilote qui a débuté en 1983 en Formule 3 italienne, après le succès en championnat du monde de karting, a conduit Tarquini en Formule 1, à d'innombrables victoires et titres en voitures de tourisme et à au moins deux intentions d'arrêter.



Heureusement, il n'est jamais allé jusqu'au bout de ces projets de retraite, quelle que soit l'occasion, et attend avec impatience de pouvoir prendre le volant avec l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse en 2020, à l'âge de 58 ans.



Après la première partie mercredi, la deuxième partie aujourd'hui (vendredi), revient en arrière, en 1996, avec Tarquini qui couvre les courses pour Honda, retourne chez Alfa Romeo, retourne chez Honda, part pour LADA, cherche de nouvelles opportunités avec Hyundai et revient en courses en FIA World Touring Car pour remporter le premier titre WTCR en 2018, neuf ans après être devenu champion du monde.



