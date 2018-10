La patronne d’écurie de WTCR Cerruti salue le miracle de ses mécaniciens

Michela Cerruti a salué les mécaniciens du Team Mulsanne après leur réparation héroïque de la voiture détruite de Fabrizio Giovanardi dans les temps pour que le pilote italien puisse prendre part aux Essais Libres 2 lors de la WTCR Race of China-Wuhan hier.

Giovanardi s’est lourdement crashé au début de la première séance d’essais, entraînant des dégâts importants sur le côté gauche de son Alfa Romeo Giulietta TCR.



Malgré le peu de temps disponible, Giovanardi a quitté la voie des stands au moment où les essais libres 2 commençaient.



"L'impact était assez important, c'était à environ 200 km/h", a déclaré Michela Cerruti, directeur des opérations de Romeo Ferraris, l’équipe derrière l’Alfa Romeo Giulietta TCR. "Ils ont dû reconstruire pratiquement toute la partie gauche de la voiture, il y avait beaucoup de carrosserie à faire, mais aussi pas mal de travail au niveau de la suspension et tout l'avant. C’était un très gros travail, mais ils l’ont parfaitement fait et la voiture était presque neuve pour les Essais Libres 2. Ils ont fait un travail incroyable."



Cerruti a avoué qu'elle craignait que Giovanardi soit obligé de rater un temps précieux de roulage sur la piste en étant contraint de faire l'impasse sur les essais libres 2 jusqu'à l'intervention de ses mécaniciens.



"Nous étions très inquiets de voir si le châssis était plié car lorsque vous voyez tellement à l'intérieur de la portière, nous avions peur de cela", a-t-elle déclaré. "Sinon, nous savions qu’ils pouvaient faire des miracles et ce n’est pas la première fois qu’ils le font. Le châssis était la principale préoccupation, mais je pensais que les Essais Libres 2 étaient fichus pour nous."

