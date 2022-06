Du contenu exclusif sur les coulisses, des extraits de courses, des interviews de pilotes et bien plus encore sont désormais disponibles sur la toute nouvelle chaîne FIA WTCR Recast.

Lancée aujourd’hui (15 juin), cette plateforme de streaming sans abonnement, en direct et à la demande, offre une expérience unique aux fans pendant le WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022 qui a donné lieu à deux courses passionnantes sur le Hungaroring, en Hongrie, le week-end dernier.



Le promoteur du WTCR, Discovery Sports Events, s’est associé à Recast pour offrir ce nouveau service aux fans. Vainqueur en WTCR, Tom Coronel, s’est engagé à“montrer aux gens ce qu’ils ne voient pas normalement”.



Le Néerlandais, qui court au volant d’une Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport équipée de pneus Goodyear, se joindra à plusieurs de ses rivaux sur la piste, dont Esteban Guerrieri et Yann Ehrlacher, le champion WTCR 2021, pour créer du contenu exclusif lors de chaque manche du championnat, accessible aux fans via Recast.



Les fans peuvent également voir des images de caméras embarquées ainsi que des séquences exclusives des principales équipes WTCR, sans oublier les moments forts de chaque course.



FIA WTCR Recast, lancée par Discovery Sports Events, est la dernière chaîne importante à rejoindre Recast, qui a constitué un portefeuille impressionnant d’éditeurs dans le domaine du sport et de l’esport, avec des fans du monde entier diffusant chaque jour des contenus disponibles sur les 150 chaînes de la plateforme.



L’annonce de ce lancement fait suite à celle du mois dernier confirmant que les courses WTCR de cette saison seront diffusées dans 185 pays grâce à des accords avec 24 diffuseurs.



Jean-Baptiste Ley, directeur de la WTCR, Discovery Sports Events, déclare :“La plateforme unique de Recast va nous permettre de donner aux fans du WTCR un contrôle et un accès encore plus grands à la série, y compris du contenu exclusif généré par les pilotes et les meilleures actions et commentaires en bord de piste. En utilisant la fonctionnalité flexible de Recast pour nous aligner sur nos accords de diffusion existants, nous sommes impatients d’apporter le meilleur contenu WTCR aux marchés mondiaux nouveaux et existants.”



Andy Meikle, fondateur et PDG de Recast, a salué le début d’une alliance importante avec Discovery Sports Events. Il déclare :“Ensemble, nous donnons aux fans un meilleur accès au sport qu’ils aiment, d’une manière abordable et flexible, et nous les rapprochons encore plus du cœur de l’action.”



Tom Coronel, le pilote du Comtoyou DHL Team Audi Sport, déclare :“Je veux que les fans aillent dans les coulisses des rendez-vous WTCR et qu’ils me voient être moi-même, dans mon style Tommy. Le contenu ne portera pas seulement sur la course, mais aussi sur ma voiture de course, le moteur, la mécanique, les voyages. Ils comprendront ce que je fais lors des week-ends de course, depuis l’hôtel jusqu’à la piste, et ce que je mange. Je vais montrer aux gens des choses qu’ils ne voient pas normalement, et je suis très enthousiaste à l’idée de montrer sur Recast autant de contenu que possible.”



Recast, actuellement en version bêta et disponible dans 88 pays, a déjà obtenu un investissement de 15 millions de livres (17,5 millions d’euros) de la part de certains des plus grands noms du sport, des affaires et du capital-risque.



Retrouvez tout le contenu du FIA WTCR sur la chaîne FIA WTCR Recast ICI. Pour en savoir plus sur Recast, visitez le site internet.

