La pluie va mettre les pilotes WTCR à l’épreuve au Japon

De fortes pluies continues vont mettre la #WTCR2019SUPERGRID à l'épreuve lorsque commenceront les Essais Libres 1 de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à 8h30, heure locale.

Le Suzuka Circuit est le lieu de fortes averses depuis jeudi soir et le déluge devrait continuer pendant une grande partie de ce vendredi, même si l'on annonce peut-être une deuxième séance qualificative sur le sec cet après-midi.



Esteban Guerrieri s'attend à une journée difficile au volant de sa Honda Civic Type R TCR.



“Avec les projections d'eau, ce sera une journée compliquée ; il faut être alerte pour voir ce qui se passe. Faire le tour parfait sera dur, mais nous allons essayer.”



Après les Essais Libres 1, les Essais Libres 2 devraient commencer à 10h15 avec les Qualifications 1 prévues pour 13h00 et les Qualifications 2 pour 15h30. Cliquezicipour savoir comment regarder les séances à Suzuka.



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan est la huitième manche de la saison 2019 de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

