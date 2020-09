La saison 2020, qui se déroulera sur six week-ends d’ici novembre, devrait offrir des courses passionnantes avec un plateau international de pilotes – dont huit âgés de moins de 25 ans – au volant d’Alfa Romeo, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai, Lynk & Co et Renault.



Malgré les temps sans précédent dus à la pandémie de COVID-19, l’intérêt des diffuseurs mondiaux pour le WTCR – réputé pour ses courses de style sprint axées sur le spectacle à destination des spectateurs – est plus important que jamais avec près de 40 couvertures soit en direct, soit par le biais de résumés exhaustifs. En outre, plusieurs accords de distribution de flux d’informations ont été conclus pour la saison à venir.



Outre la couverture en direct sur Eurosport, qui est disponible dans plus de 70 pays en Europe et dans la région Asie-Pacifique, de nouveaux accords ont été conclus avec MotorTrend pour une couverture en direct étendue aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, Sport 1 en Hongrie, en République tchèque et en Slovaquie, VTV en Uruguay (où l’on suivra la première saison de Santiago Urrutia), Sky en Nouvelle-Zélande et la chaîne gratuite 6’eren au Danemark.



Les fans pourront également profiter de la programmation en direct du WTCR sur JSPORTS au Japon, RTBF Auvio en Belgique, Tencent en Chine, FOX 3 en Amérique latine et Astro en Malaisie.



Les temps forts des week-ends de course seront également disponibles sur 27 chaînes, dont VRT (Belgique), TV3 (Estonie, Lettonie et Lituanie), RTL 7 (Pays-Bas), Kanal 9 (Suède), Motowizja (Pologne), Canal 7 (Argentine) et beIN Sports (région MENA). Une liste complète figure ci-dessous.



François Ribeiro, responsable d’Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré :“La plupart de nos rendez-vous se déroulant à huis clos, il est plus que jamais essentiel d’assurer une couverture multimédia solide pour protéger les parties prenantes du WTCR et maintenir l’engagement des supporters. La force d’Eurosport Events a toujours été d’assurer une forte couverture linéaire et numérique pour nos compétitions, et la saison 2020 ne fera pas exception avec une super saison compacte de 16 courses sur six rendez-vous en neuf semaines, de la mi-septembre à la mi-novembre. Nous avons déjà servi plus de 100 millions de téléspectateurs avec le championnat d’avant-saison WTCR Esports pendant le confinement, et la diffusion mondiale du WTCR semble prometteuse avec 37 chaînes sous contrat.”



Les accords de diffusion mondiale pour 2020 sont les suivants :