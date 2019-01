La pole booste les aventures de Huff en Malaisie

Rob Huff était le pilote à battre en qualifications sur le Sepang Internationa Circuit en TCR Malaisia ce week-end.

Huff a placé sa Volkswagen Golf GTI TCR du Teamwork Motorsport au premier rang devant Luca Engstler, qui allait ensuite signer un doublé sur une piste que Huff pratiquait pour la première fois - un avant-goût des lieux en vue de la manche finale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en fin d'année.



"Ce fut un excellent week-end, et évidemment un apprentissage pour moi et je n'ai jamais couru ici auparavant, contrairement à Luca", a déclaré Huff, candidat au titre WTCR / OSCARO pour le Sébastien Loeb Racing en 2019.



"La voiture était fantastique. Nous avons gardé nos nouveaux pneus pour les qualifications. Je savais donc que nous avions déjà le rythme et signer la pole pour les gars de l'équipe était une belle conclusion à une très longue journée du samedi, avec les qualifications de nuit".



"Notre journée de course n'était pas aussi parfaite. La balance de performance n'a pas changé depuis l'année dernière. Nous pesions 20 kg de plus car je ne fais que cette course. La progression de la Hyundai n'a donc pas été une surprise. Nous avons fait du bon travail et nous étions légèrement devant à un moment donné, mais il était important de terminer la course et de ne pas risquer d'accident."



"Pour la course 2, je n'ai pas vu une météo comme celle-là depuis peut-être la Chine il y a deux ans. C'était le bon choix de ne pas démarrer la course alors que nous étions supposés le faire. Malheureusement pour nous, le rythme de la voiture n'était pas tout à fait là - nous n'avions pas eu de course sur piste mouillée, donc c'était un pari que de mettre les choses en place, et nous l'avons légèrement raté, nous avons donc dû nous contenter de la cinquième place."



"Globalement, ce fut un bon week-end et un plaisir de courir avec l'équipe Teamwork Motorsport, et j'ai hâte d'être de retour pour notre finale de la saison [en WTCR]."

